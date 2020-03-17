Кейптаун, , 13:37 — REGNUM Песня южноафриканского хора о том, как предотвратить распространение коронавирусной инфекции, широко распространилась в интернете. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, в песне молодежного южноафриканского хора «Ndlovu» даются советы по мытью рук и другим мерам предосторожности в борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что песня исполняется в основном на языке зулу, однако хор перевел некоторые фразы на английский.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус поделился видео песни в своем аккаунте в Twitter, поблагодарив артистов.

«Это еще один прекрасный пример того, как можно распространять рекомендации по предотвращению COVID-19. Я благодарю вас, мои братья и сестры из ЮАР! Вместе мы сможем остановить коронавирус! Сохраняйте дух солидарности!» — написал он в своем аккаунте.

По словам репортеров, хор «Ndlovu» стал известным благодаря своими выступлениям в финале конкурса America's Got Talent в 2019 году.

Напомним, что к настоящему моменту в ЮАР подтвердили 61 случай заражения коронавирусом.