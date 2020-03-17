Веллингтон, , 13:18 — REGNUM Съёмки сиквелов «Аватара» в Новой Зеландии отменились из-за пандемии коронавируса. Об этом 16 марта сообщило издание The Hollywood Reporter.

Съёмочной группе пришлось временно остаться в Лос-Анджелесе. Однако Weta Digital (компания, которая занимается созданием визуальных эффектов) продолжит свою работу в соответствии с графиком.

Напомним, в производстве находятся сразу четыре сиквела фильма «Аватар». Их премьеры намечены на декабрь 2021, 2023, 2025 и 2027 годов.

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