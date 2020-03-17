Москва, , 13:08 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса московский кинотеатра «Иллюзион» приостановил продажу электронных билетов. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба Госфильмфонда России.

Продажа билетов приостановлена по рекомендации Министерства культуры РФ. Пока неизвестно, когда работа кинотеатра возобновится в привычном режиме.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса компания Universal Pictures решила выпускать свои новые фильмы одновременно и в кинотеатрах, и на онлайн-сервисах. Среди первых новинок, которые будут опубликованы в сети таким способом: «Охота», «Эмма», «Человек-невидимка» и «Тролли. Мировой тур».

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