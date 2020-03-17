Вашингтон, , 13:02 — REGNUM Компания Universal Pictures решила выпускать свои актуальные кинопремьеры одновременно и в кинотеатрах, и на онлайн-сервисах. Об этом 16 марта сообщило издание Variety.

В онлайн-кинотеатрах появятся фильмы «Охота», «Эмма», «Человек-невидимка» и «Тролли. Мировой тур». Стоимость 48-часового проката каждой из картин будет составлять около $20 (почти 1500 рублей).

Причиной необычного решения со стороны Universal Pictures стала пандемия коронавируса и убытки, которые компания несёт из-за массового закрытия кинотеатров. Вероятно, предстоящие фильмы также будут появляться в онлайн-сервисах одновременно с их премьерой в кинозалах.

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