Марина Александрова, , 18:45 — REGNUM Четвертый фильм франшизы «Иван Царевич и Серый волк» хорошо иллюстрирует ту несложную истину, что сценарий даже в откровенно развлекательном коммерческом кино решает если не всё, то очень многое. Вроде бы в предыдущем фильме состав сценаристов был почти тем же, но, вероятно, для правильной реакции ингредиенты должны были подобраться чуть иначе, или у трех сценаристов фильм без изюминки, хоть и с повидлом. Оставшись вдвоем, Леонид Барац и Ростислав Хаит смогли выстроить вполне сбалансированную конструкцию, которая интересна сама по себе, а не только за счет вынутой из кармана смачной политической фиги.

Политика в четвертом фильме тоже присутствует, точнее, даже не политика, а уже сильно надоевшая дежурная тема унылой и убогой условной «Раши», в которой всё бывает или плохо, или еще хуже. К счастью, от злой карикатуры предыдущего фильма осталось именно что дежурное отбывание номера, и сюжет на эту гнилую палку уже не надет. Неизвестно, что должно случиться, чтобы национальные сказочные мотивы перестали уже традиционно использоваться для глума разной степени тяжести над страной, ее прошлым и настоящим, но это отдельный и весьма непростой вопрос.

На сей раз тема была выбрана максимально далекая от дворцовых интриг и переворотов и при этом вечнозеленая — сказочный аналог «Евровидения», куда из Тридевятого царства послали выступать Кота Ученого, распевшегося по весне. Правда, сказочности очередному номерному царству, в котором происходит это веселое безобразие, авторы как раз недодали, населив его совершенно обычными среднестатистическими обывателями наших дней. Впрочем, может быть, это намек на обезличивающую глобализацию?

Сюжет, опять же, в отличие от предыдущего фильма, изобилует детективными поворотами и множеством интересных второстепенных персонажей, всё не сводится к формуле «наша чудо-команда vs один злодей с его блеклыми подручными». Здесь есть и интрига, и, что немаловажно, логика. Конечно, для взрослого зрителя личность злодея с первого частичного появления не является загадкой, но всё же карты выкладываются на стол не сразу и зловещие цели не лежат на поверхности, как и способы, которыми он — точнее, она — осуществляет свои аферы.

По сюжету «блеснуть» удается практически каждому члену команды. И даже Царь-батюшка, на сей раз больше напоминающий мебель, в финале играет — в прямом смысле слова — решающую психотерапевтическую роль. А еще в фильме есть сюжетное ответвление, амбивалентный герой второго плана, оказывающийся в итоге хорошим парнем, и даже дополнительная любовная линия. Есть и великолепный персонаж, воплощающий в себе ушлую торгашескую сторону Интернета, который, при всей своей безликости, не может не запомниться — как и цапля с лягушачьим оркестром, не способная не «сцапать» в самый неподходящий момент лягушку, поющую ноту «ля».

Занятно, что угроза на сей раз исходит не с условного Запада (зловещее пугало с тыквенной головой, во фраке и при цилиндре напоминало о Хэллоуине), а со столь же условного Востока. Некоторый провис в логике — бобры-подручные, которые с восточными сказками вяжутся плохо. Хотя, возможно, это намек на присказку «бобры добры», ее декомпозиция, ибо эти бобры злы и брутальны, хотя и не могут устоять перед хорошей сочной кучей бревен.

Впрочем, что именно имели авторы в виду, понять трудно, а может быть, и не особо нужно пытаться расшифровывать каждый момент и искать в нем закодированное послание, словно на новогодней обложке The Economist, в конце концов, это же просто семейный мультфильм. И всё же: сказка ложь, но в ней намек.

Шутки шутками — а они в фильме вполне на уровне, причем не только визуальные гэги, но и остроумная игра словами и «пасхалки» в диалогах (и дети, и взрослые наверняка оценят название придуманной Василисой газеты Who Is On Duty Today, как и обыгрывание слова «цапля»), однако гипнотическое воздействие всяческих транслируемых на весь мир шоу — это не прикол и не сказка, а реальность. И об этом говорят далеко не только конспирологи, хотя некоторую связь змей с пресловутыми «рептилоидами» проследить можно. И побить это недоброе колдовство, пожалуй, действительно можно только «пустив огонь против огня», то есть обзаведясь «зеркалом» — своим вменяемым вещанием. Вот только непростое это дело.

Пока что, к сожалению, даже яркие и крепкие отечественные проекты демонстрируют свой «суверенитет», высмеивая западные киноштампы — то есть работают именно что как зеркало. Можно сделать парочку бобров похожими на героев «Криминального чтива», и это будет смешно, но не пора ли уже начинать делать что-то такое, что будут узнавать и чему будут подражать во всём мире?

На том же фестивале в Суздале в конкурсном показе участвовал полнометражный мультфильм, созданный татарскими аниматорами, «Стрела наследия 2. Семь жемчужин». К сожалению, по качеству он не мог даже близко сравниться с работами крупнейших студий, и в нём было слишком много прямолинейного морализаторства. Зато там появлялись персонажи татарского фольклора, к чьим образам авторы подошли с уважением, а в одном из эпизодов герои отмечали народный праздник Сабантуй. Профессиональный уровень для каждой студии — дело наживное, а вот самобытность и уважение к своему культурному наследию вместо его пародирования стоило бы взять на вооружение, соединив с уже наработанным мастерством.

Отдельно хочется сказать о музыке, которая традиционно является слабым звеном в нашей полнометражной мультипликации. Новые песни в очередной истории об Иванушке и Волке попросту отсутствуют, вместо них звучат «неувядающие» хиты, в том числе и из советских мультфильмов. Но нельзя же вечно жить старым багажом, ведь это тупик, композитор и диджей — это разные специальности!

При всех недостатках, которые являются, скорее, не персональными недостатками этого конкретного проекта, а системной проблемой отечественной коммерческой анимации в целом, «Иван Царевич и Серый Волк 4» выгодно отличается от родственных фильмов «богатырской» серии и по праву получил приз Суздальфеста-2020. Будет ли пятый фильм, или загадка Сфинкса, ответом на которую оказалось слово «воспоминание», намекает на то, что франшиза уходит в историю, покажет время. Так или иначе она явно состоялась.