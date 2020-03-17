Пхеньян, , 12:37 — REGNUM С 16 октября в течение недели в Пхеньяне пройдет восемнадцатый Пхеньянский международный кинофестиваль (PIFF). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей оргкомитета фестиваля.

По их словам, прошедшие отбор фильмы будут разделены на несколько номинаций, среди которых художественный, документальный, короткометражный и анимационный фильмы.

Все желающие могут подать заявку на участие в фестивале до 30 июля. Срок рассмотрения — до тридцати дней.

Отмечается, что в преддверии фестиваля официальный спонсор Koryo Tour также представила ряд туристических продуктов, в которые входят посещение церемонии открытия кинофестиваля, посещение съёмочных площадок и специальный показ фильма «Товарищ Ким отправляется в полёт».

Пхеньянский международный кинофестиваль — культурная киновыставка, проходящая раз в два-три года в городе Пхеньян, столице КНДР. Проводится с сентября 1987 года.