Якутск, , 11:51 — REGNUM Без зарубежных гостей пройдет VI Якутский международный кинофестиваль из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба Министерства культуры и духовного развития Якутии.

Как сообщается в пресс-релизе, кинофестиваль состоится, но его не посетят гости из-за границы. Отмечается, что они смогут принять участие в онлайн-формате. Из иностранцев участвовать в фестивале вживую смогут лишь несколько человек, которые до возникновения пандемии коронавируса уже жили и работали на территории России.

Уточняется, что среди них будет режиссер Ник Холдсворт, давно работающий в России, и Симона Бауман, которая в последнее время работает на Чукотке.

Также организаторы фестиваля отметили, что церемонии открытия и закрытия кинофестиваля пройдут в формате закрытого показа без красных дорожек и концертов. А показы фильмов будут завершаться скайп-конференциями с участниками конкурсных программ.

Как сообщила пресс-служба Министерства культуры и духовного развития Якутии, зарубежные картины из программы не исключаются, а фестиваль сохранит статус международного.

Напомним, кинофестиваль состоится в Якутске с 18 по 22 марта. На фестивале будут представлены 50 картин из 18 стран.

Председателем жюри основной конкурсной программы стал режиссер и продюсер Борис Хлебников. Председателем секции документального кино является Холдсворт.