Лондон, , 11:30 — REGNUM Дэниэл Рэдклифф признался в том, что главная роль в фильмах франшизы «Гарри Поттер» подтолкнула его к алкоголизму. Об этом 16 марта сообщил «Мир Фантастики», ссылаясь на интервью актёра на BBC Radio 4.

Актёр отметил, что к концу съёмок «Гарри Поттера» он часто выпивал, потому что не знал, «что делать дальше». При этом окружающие постоянно проявляли нездоровый интерес к его зависимости.

Дэниэл Рэдклифф. «Когда я хотел пойти и выпить, я ощущал к этому интерес со стороны окружающих. Потому что это не просто пьяный парень. У всех была реакция вроде: «О, Гарри Поттер напивается в баре».

Актёр отметил, что в 2010 году он смог побороть алкогольную зависимость. В этом ему помогли друзья и родные.

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