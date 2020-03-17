Нью-Йорк, США, , 11:22 — REGNUM В сети появился первый трейлер мультсериала The Midnight Gospel, созданием которого занимался автор «Времени приключений» Пендлтон Уорд. Ролик опубликовали на YouTube-канале IGN 16 марта.

Главным героем The Midnight Gospel станет космический журналист Клэнси, которому предстоит взять интервью у обитателей различных миров. Премьера шоу на Netflix состоится 20 апреля 2020 года.

Напомним, прошлая работа Пендлтона Уорда «Время приключений» была высоко оценена критиками и зрителями. Последний эпизод этого шоу вышел в 2018 году.

Читайте ранее в этом сюжете: DC показала фрагмент из второго сезона мультсериала «Харли Квинн»