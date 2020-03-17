Москва, , 10:39 — REGNUM Работы японского художника Юсуке Акамацу, создающего картины с помощью цифровой живописи, представят на выставке в Государственном центральном музее современной истории России в Москве. Информацию об этом 6 марта разместил телеканал «Большая Азия».

Экспозиция художника, которую выставят в музее, называется «Трансфигурация». Работы художника посвящены «индивидуальному пробуждению» человека и роли человечества в мире, чтобы понять, что человек несет в мир. По словам автора, под термином «трансфигурация» он понимает преображение мира и человека.

Свои произведения Акамацу создает с помощью гаджета, которым он преобразует яркие фотографические образы.

Выставка откроет двери посетителям 25 марта и продлится до 31 марта.

Напомним, Акамацу 15 лет работал на японском телевидении. В 1997 году из Японии он уехал и путешествует по Азии и Европе, создавая свои произведения.