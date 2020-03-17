Чебоксары, , 10:08 — REGNUM В Чебоксарах из-за угрозы коронавируса перенесён международный балетный фестиваль, который должен был открыться 3 апреля и был приурочен к 100-летию со дня образования Чувашской автономной области. Об этом сообщает региональное министерство культуры.

Международный балетный фестиваль в этом году должен состояться в 24-й раз с 3 по 12 апреля с участием зарубежных артистов. В «связи с угрозой распространения в городе Чебоксары новой коронавирусной инфекции» было решено перенести фестиваль «на более поздний срок».

«Информация о дате проведения фестиваля будет сообщена дополнительно», — говорится в сообщении.

Отметим, что в этом году фестиваль посвящён 100-летию образования Чувашской автономии. В программу творческого форума было включено пять классических балетных постановок и два концерта. Был запланирован приезд иностранных гостей из Англии, Швейцарии, Франции, Латвии, Киргизии, а также звёзд Большого театра России, «Кремлёвского балета», Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона, Михайловского театра.

Напомним, ранее в Чебоксарах из-за эпидемиологической ситуации «в стране и мире» отменили фестиваль «Крымская весна».

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусу.