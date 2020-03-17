Москва, , 10:06 — REGNUM Посетители не смогут попасть в Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москве по меньшей мере до 10 апреля. Об этом сообщает 17 марта пресс-служба учреждения культуры.

Музей закрыт с 17 марта в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, отмечено в сообщении. В зависимости от ситуации срок закрытия могут продлить.

ГМИИ имени Пушкина стал первым федеральным музеем, приостановившим работу в связи с коронавирусом. Ранее в столице закрылись для посещения частные музеи.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 марта все спектакли отменил московский театр «Современник». Сеть кинотеатров «Москино» отменила показ фильмов до 10 апреля.

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