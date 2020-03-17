Вашингтон, , 10:02 — REGNUM Джонни Деппа в образе Джокера нарисовал известный интернет-художник BossLogic. Портрет известного актера BossLogic разместил на своей странице в соцсети Instagram.

Художественное изображение Деппа в образе знаменитого злодея BossLogic представил на фоне слухов о том, что в новом фильме про Бэтмена актер может сыграть роль Джокера. Это не первое изображение актера в образе Джокера. После появления слухов, интернет наполнился более или менее качественными арт-изображениями нового Джокера.

Подписчики художника в комментариях делились своими пожеланиями на самом деле увидеть Деппа в роли Джокера. По их мнению, актер хорошо бы перевоплотился в эксцентричного злодея.

Напомним, сведения об участии Деппа в съемках очередной истории про Бэтмена официально не подтверждены. Слухи о том, что наиболее вероятным кандидатом на роль молодого Джокера рассматривается именно Депп, появились в сети две недели назад в самом начале марта.