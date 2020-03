Мехико, , 09:31 — REGNUM Популярный хит So Fine спели участники американской рок-группы Guns N' Roses спустя 27 после последнего ее исполнения. Об этом 16 марта сообщило издание RollingStone.

Как сообщает издание, музыканты выступили на фестивале Vive Latino в Мехико 14 марта. Группа представила укороченную программу, в которую вошла композиция So Fine. Последний раз этот хит музыканты исполнили в ходе тура Use your Illusion в 1993 году.

В Мехико композицию исполнили Дафф Маккаган и Слэш, в то время как остальные участники находились за кулисами.

Издание уточняет, что коллектив Guns N' Roses из-за пандемии коронавируса COVID-19 перенёс некоторые концерты, которые должны были состояться в Южной и Центральной Америке, на конец 2020 года. Но полностью концертный тур группа еще не прекратила.

Музыканты планируют в ближайшие недели выступить в Эквадоре, Перу, Гватемале, Доминиканской республике и Португалии. В мае и июне Guns N' Roses собираются выступить в Европе совместно с коллективом The Smashing Pumpkins, однако, как предполагает издание, велики риски запрета проведения концерта из-за пандемии коронавируса.