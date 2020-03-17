Москва, , 09:13 — REGNUM Выходы в прокат российских фильмов, намеченные на вторую половину марта и начало апреля, начали отменять в России. Об этом 17 марта сообщил кинопрокатчик «Централ Партнершип» в официальном пресс-релизе.

Так, на экранах не появятся спортивная драма о фехтовальщицах «На острие» и комедийный фильм «Непосредственно Каха». Они должны были выйти в прокат 26 марта и 1 апреля соответственно. Компания-кинопрокатчик не называет даты, на которые перенесены премьеры картин.

Напомним, по всей стране региональные власти рекомендуют отказаться от проведения культурно-массовых, спортивных и досуговых мероприятий с целью снижения рисков заражения новым коронавирусом COVID-19.