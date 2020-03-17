Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Из-за эпидемии коронавируса и принимаемых в связи с ней мер киностудии продолжают приостанавливать съёмки фильмов и сериалов. ИА REGNUM публикует список проектов, производство которых было поставлено на паузу 16 и 17 марта.

Стало известно, что Warner Bros. приостановила съёмки фильма «Матрица 4», которые проходили в Германии. Кинокомпания также отказалась от старта производства третьей части фильма «Фантастические твари и где они обитают», который был запланирован на ближайшие дни. Кроме того, были приостановлены съёмки кинокомикса «Бэтмен».

Sony поставила на паузу производство картины по видеоигре Uncharted, главную роль в которой исполнит Том Холланд. Amazon остановила производство своего масштабного сериала «Властелин колец», а компания Netflix вынуждена была поставить на паузу съёмки третьего сезона сериала «Ведьмак». Стало известно, что участник проекта Кристофер Хивью заразился коронавирусом.

Издание Screen Rant сообщило, что под угрозой приостановки находится производство фильма «Космический джем 2», хотя соответствующее решение продюсеры ещё не приняли.

Напомним также, что 14 марта 2020 года Disney отменила съёмки игрового фильма «Русалочка». 13 марта стало известно, что студия Marvel поставила на паузу съёмочный процесс кинокомикса «Шан-Чи и легенда десяти колец».

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