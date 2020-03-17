Лос-Анджелес, США, , 08:49 — REGNUM Лауреатов кинопремии «Золотая малина» назвали 17 марта в Лос-Анджелесе. Самым худшим фильмом стал мюзикл «Кошки». Видеоролик с объявлением результатов кинопремии размещен на канале кинопремии в видеохостинге YouTube.

Кинопремия «Золотая малина» награждает лауреатов за самые сомнительные достижения в кинематографе. Так, в номинации «Худший фильм» победителем стал мюзикл режиссера Тома Хупера «Кошки». Кроме него в данной номинации было представлено еще четыре картины. Мюзикл потянул за собой на пьедестал почета и режиссера картины Хупера, который признан худшим режиссером.

«Золотую малину» в номинации «Худший актер» получил Джон Траволта за роли в двух фильмах «Фанат» и «Бок о бок». С ним соперничали за лидерство Мэтью Макконахи, Сильвестр Сталлоне, Джеймс Франко и Дэвид Харбор.

В женской номинации «Худшая актриса» высшей награды удостоилась Хилари Дафф с ролью в картине «Призраки Шэрон Тейт». Так и остались претендентками ее соперницы Энн Хэтэуэй, Франческа Хэйуорд, Тайлер Перри и Ребел Уилсон.

Напомним, премия «Золотая малина» учреждена в 1980 году. На премию могут выдвигаться фильмы, вышедшие в течение года на экраны США и Канады. Статуэтка, которой награждают победителей, выполнена в виде ягоды из пластика и покрыта золотистой краской.