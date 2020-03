Лос-Анджелес, США, , 07:17 — REGNUM Актриса Эми Адамс, исполнившая в трёх фильмах киновселенной DC роль Лоис Лейн, заявила, что она вновь готова к ней вернуться. Об этом 17 марта сообщил портал We Got This Covered.

Актриса во время очередного интервью журналистам сказала, что она «полностью открыта» для такого предложения и готова сыграть персонажа в четвёртый раз. Однако при этом Адамс добавила, что, насколько ей известно, у Warner Bros. другие планы на киновселенную и студия движется «в другом направлении».

Стоит отметить, что лишь части актёрской команды «Лиги справедливости» удалось сохранить связь с киновселенной DC. Ранее стало известно, что Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена, а Рэй Фишер, вероятно, не вернётся к роли Киборга. Что касается Генри Кавилла и его роли Супермена, то на сегодня не ясно, будет ли актёр вновь играть этого супергероя.

