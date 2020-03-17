Шанхай, Китай, , 06:13 — REGNUM Четыре музыканта из Шанхайского симфонического оркестра сыграли первую ноту вечернего камерного концерта перед пустой аудиторией в рамках официального возобновления работы оркестра, сообщает агентство Синьхуа.

Концерт под заголовком «Приветствие любви» состоит из классических полек струнных квартетов Йозефа Гайдна и полек Иоганна Штрауса среди прочих. Представление транслировалось через сервисы потоковой передачи видео аудитории, которая сидела у мониторов своих компьютеров и экранов смартфонов.

В перерывах между композициями музыканты складывали свои инструменты и отвечали на вопросы аудитории. Как заметил концертмейстер Ли Пэй, все музыканты носили лицевые маски, от чего чувствовали себя некомфортно, однако они преодолевали все трудности.

Директор оркестра Чжоу Пин сообщил, что пройдет еще три похожих концерта до конца апреля. Оркестр ранее публиковал короткие видео своих выступлений, однако таких потоковых концертов еще не давал.