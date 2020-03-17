Лондон, , 04:43 — REGNUM Продюсеры сериала «Ведьмак» заявили: после того, как выяснилось, что актёр Кристофер Хивью заразился коронавирусом, съёмочная площадка проекта будет подвергнута «тщательной очистке». Об этом 17 марта сообщил портал Comicbook.

Компания Netflix разослала соответствующее сообщение всем членам команды проекта. Она также рекомендовала им добровольно отправить себя на карантин.

«Мы приостановили производство до того, как узнали (про диагноз Хивью — ИА REGNUM), но в качестве дополнительных мер предосторожности мы немедленно закроем производственные офисы, (студию — ИА REGNUM) Arborfield и организуем тщательную очистку и дезинфекцию», — написало её руководство в письме.

Зрители знают Кристофера Хивью по роли Тормунда Великаньей Смерти в сериале HBO «Игра престолов». Ранее актёр сообщил в соцсети, что он сам и все члены его семьи добровольно поместили себя на карантин. Он отметил, что у него самого крепкое здоровье, однако для других людей вирус может быть очень опасен.

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