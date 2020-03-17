Лос-Анджелес, США, , 04:16 — REGNUM Режиссёр Джеймс Ганн во время общения с фанатами в сети признался, что он хотел бы выпустить собственный комикс. Об этом 17 марта сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/ComicBook/status/1239687928328196096

«Я был профессиональным романистом, прежде чем стать режиссером», — сказал Ганн, добавив, что когда-нибудь он хотел бы выступить в качестве автора собственного комикса.

В 2000 году Джеймс Ганн выпустил книгу «Коллекционер игрушек» (The Toy Collector). Его сюжет рассказывал о мужчине, который крадёт наркотики со своего рабочего места, чтобы на вырученные деньги покупать игрушки для своей коллекции. Сейчас режиссёр занят в проектах таких фильмов, как «Отряд самоубийц» и «Стражи галактики. Часть 3».

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