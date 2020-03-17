Лос-Анджелес, США, , 03:49 — REGNUM Съёмки четвёртой части «Матрицы» были приостановлены в Германии из-за объявленной пандемии коронавируса. Об этом 16 марта сообщил журнал Variety.

Пока неизвестно, как долго продлится возникшая в производстве пауза. Отмечается, что часть очередных съёмок будущей картины должна была пройти в Берлине на текущей неделе. Издание отмечает, что премьера новой «Матрицы» запланирована на май 2021 года, в связи с чем пока рано говорить о том, будет ли она отложена.

Ранее Warner Bros. из-за эпидемии коронавируса приостановила съёмки фильма «Бэтмен». До этого кинокомпания поставила на паузу съёмочный процесс сериала «Ривердэйл». Соответствующее решение её руководство приняло после того, как один из актёров получил положительный результат при тесте на коронавирус.

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