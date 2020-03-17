Анадырь, 17 марта 2020, 03:24 — REGNUM На Чукотке, в Анадыре подвели итоги IV Международного арктического кинофестиваля «Золотой ворон».
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Всего в фестивале участвовало 23 картины из девяти стран мира. По итогам зрительского голосования главный приз получил французский фильм «Год в Гренландии».
Торжественная церемония награждения состоялась 16 марта.
В новой номинации «Киновзлёт» зрители и жюри выделили документальный фильм «Анфиса», пишет ИА «Чукотка».
Призовой фонд фестиваля — 580 тыс. рублей, его получили обладатели главных призов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Анадыре 10 марта стартовал IV Международный арктический кинофестиваль «Золотой ворон», с участием фильмов из России, Канады, США, Норвегии, Швеции, Дании, Исландии.