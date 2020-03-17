Нью-Йорк, США, , 03:15 — REGNUM Эмилия Кларк в очередном интервью журналистам дала понять, что она до сих пор переживает по поводу финала сериала «Игра престолов». Об этом 16 марта сообщил портал Screen Rant.

Актриса призналась, что она сочувствует своей героине и ей не нравится то, что по сюжету сериала Джон Сноу (Кит Харингтон) не понёс наказания за свой поступок.

«Раздражало ли меня, что Джону Сноу ничео не было? Ему сошло с рук убийство — буквально», — сказала Кларк.

Последнюю серию «Игры престолов» телеканал HBO показал 19 мая 2019 года. Многим поклонникам сериала не понравилась концовка шоу, из-за чего они даже разместили в сети петицию с просьбой переснять его финальный сезон.

Читайте ранее в этом сюжете: Amazon приостановила съёмки масштабного сериала «Властелин колец»