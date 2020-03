Вашингтон, , 03:02 — REGNUM Тома Хэнкса и его жену Риту Уилсон официально перевели из больницы города Квинсленд (Австралия) на домашний карантин. Об этом 17 марта сообщил портал We Got This Covered.

https://twitter.com/Complex/status/1239675615697043456

Хэнкс опубликовал фотографию на которой он запечатлён с супругой. Ранее актёр сообщил, что ему нужно лишь принимать лекарство раз в день и большего от него пока не требуется.

Вчера, 16 марта 2020 года стало известно, что Идрис Эльба также отравился на домашний карантин из-за того, что пройденный им тест показал положительный результат на коронавирус. Британский актёр сообщил, что пока у него нет симптомов и призвал фанатов «не паниковать».

