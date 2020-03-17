Шанхай, Китай, , 02:12 — REGNUM Целый ряд культурных мест Шанхая, включая музеи и галереи искусств были вновь открыты после перелома в борьбе с эпидемией коронавируса в стране, сообщает агентство Синьхуа.

Так, 14 марта был вновь открыт Шанхайский музей. В нем заработали семь выставочных залов для посещения общественности, включая те, где представлены изделия из бронзы, керамики, а также шедевры каллиграфии и живописи. Тем не менее, число посетителей музея ограничено 2000 человек единовременно. В день открытия его посетило около 1000 человек.

Посетители должны забронировать билеты через интернет, носить лицевые маски и проходить измерение температуры тела на входе в музей. В тот же день еще пять художественных галерей Шанхая были открыты. Ранее в марте возобновили работу и книжные магазины, однако театры и кинотеатры пока закрыты.