Лос-Анджелес, США, , 01:04 — REGNUM Компания Universal выпустит мультфильм «Тролли. Мировой тур» в формате поткоового видео одновременно с его выходом на большие эраны. Об этом 16 марта сообщил журнал Variety.

Отмечается, что студия пошла на такой беспрецедентный шаг в связи с объявленной пандемией коронавируса. Пользователи сети смогут посмотреть фильм, начиная с 20 марта 2020 года. Притом, что выход этой анимационной картины в кинопрокат США запланирован на 10 апреля 2020 года.

Жители США смогут взять цифровую версию фильма в прокат, заплатив $19,99. Примерно по такой же цене она будет доступна на международных рынках.

Вместе с мультфильмом «Тролли. Мировой тур» в формате потокового видео выйдут картины «Охота», «Человек-невидимка» и «Эмма».

Издание отмечает, что это решение Universal является настоящим «ударом по кинотеатрам», которые очень долго сопротивлялись любым попыткам сократить время, в течение которого картины можно смотреть исключительно в кинозалах.

В России «Тролли. Мировой тур» можно будет посмотреть в кино уже 19 марта 2020 года. Снял картину режиссёр Уолт Дорн.

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