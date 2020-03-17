Лос-Анджелес, США, , 00:00 — REGNUM Известый дизайнер и пользователь Twitter BossLogic опубликовал пародию на постер фильма «Прочь» Джордана Пила, связанную с темой эпидемии коронавируса. Изображение было выложено 16 марта на его странице.

https://twitter.com/Bosslogic/status/1239341826223587328

«Не уходи прочь, оставайся!», — такой слоган BossLogic разместил на своём арте. Тем самым дизайнер дал понять, что в связи с эпидемией COVID-19 всем пользователям сети лучше добровольно поместить себя на карантин.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что у Идриса Эльбы обнаружили заражение коронавирусом. Актёр выпустил видео, в котором он сообщил фанатам, что у него пока не проявились симптомы, попросил их не паниковать и заявил, что «всё под контролем».

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