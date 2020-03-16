Санкт-Петербург, , 20:55 — REGNUM Один из основателей группы «Гражданская оборона» Константин Рябинов, выступавший под псевдонимом Кузя УО, скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 55 лет, сообщила 16 марта семья музыканта.

Причина смерти музыканта пока не называется. О дате прощания с ним будет объявлено позднее.

Константин Рябинов вместе с Егором Летовым и Андреем Бабенко основали группу «Гражданская оборона» в 1984 году в Омске. Рябинов участвовал в многочисленных студийных записях и концертных выступлениях коллектива в качестве гитариста и бас-гитариста. В 1999 году он покинул группу и занялся собственными музыкальными проектами.

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