Сиэтл, США, , 19:04 — REGNUM Съёмки телесериала «Властелин колец» компании Amazon, которые проходили в Новой Зеландии, приостановлены из-за объявленной эпидемии коронавируса. Об этом 16 марта сообщил портал Screen Rant.

Производство шоу поставлено на паузу сегодня, 16 марта 2020 года, на две недели. Отмечается, что в съёмках участвовали более 800 человек, включая актёров.

«Съёмки проходили хорошо. Все были на месте, так что в последнее время не было много людей, приезжающих из-за границы», — сообщил журналистам один из участников проекта.

«Властелин колец» является самым масштабным проектом сериала в истории телевидения. Amazon планирует потратить на его производство около 1 млрд.

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