Санкт-Петербург, , 19:03 — REGNUM Угроза распространения коронавируса COVID-2019 на территории Петербурга привела к тому, что руководство арт-пространства «Новая Голландия» на одноименном острове объявило о временном прекращении программы событий.

«Новая Голландия» Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщает пресс-служба общественного пространства, помимо прочего в арт-пространстве закрывается выставка британского художника, графика и фотографа Дэвида Хокни «Уолдгейтский лес, зима, 2010».

«Мы внимательно следим за ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, и в связи с непростой эпидемиологической обстановкой мы вынуждены временно свернуть всю нашу программу событий», — заявили в «Новой Голландии».

Также в пресс-службе отметили, что парк и проекты резидентов острова пока будут работать в обычном режиме, однако руководство арт-пространства призывает горожан не выходить на улицу без особо важных дел, минимизировать пребывание в общественном транспорте и не посещать никакие публичные мероприятия и пространства.

«Мы не будем прекращать работу онлайн, придумаем интересный контент на нашем радио nhi. fm, и будем знакомить вас с героями проекта и его новостями», — отмечено в сообщении .

Читайте ранее в этом сюжете: Театры Петербурга открывают новые возможности из-за коронавируса