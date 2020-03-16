Пенза, , 18:54 — REGNUM Пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского из-за введенного режима повышенной готовности отменил все спектакли и концерты. Официальное сообщение появилось на странице театра в социальной сети.

Купленные билеты можно вернуть в кассы, где они приобретались. Дата премьеры спектакля «…Чума на оба ваши дома!», ранее намеченная на 20 марта, а также новая афиша драмтеатра на вторую половину апреля будут опубликованы позднее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в связи с ситуацией с коронавирусом с 16 марта вводится режим повышенной готовности для органов управления и сил региональной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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