Ульяновск, , 18:22 — REGNUM Образовательные учреждения Ульяновской области с 17 марта переходят на дистанционное обучение в связи с угрозой коронавируса. Соответствующее решение принято сегодня, 16 марта, на внеочередном заседании оперативного штаба, которое прошло под председательством губернатора Сергея Морозова, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

На заседании руководитель региона сослался на рекомендации Министерства просвещения России о переходе на дистанционное обучение, чтобы не допустить заражения коронавирусом.

«Принято решение с завтрашнего дня (17 марта, — прим. ИА REGNUM) и до конца недели перевести всех школьников и студентов средних специальных учебных заведений на дистанционное обучение. Работа должна быть организована так, чтобы не нарушить учебный процесс», — поручил Сергей Морозов.

По словам первого вице-губернатора Екатерины Убы, переход на дистанционное обучение «единогласно одобрили все руководители высших учебных заведений». Это также коснётся учреждений дополнительного образования, спорта и культуры. В детских садах введено свободное посещение. В школах в этот период обучение будет организовано дистанционно через «Сетевой город» с помощью электронных дневников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области из-за коронавируса введён режим повышенной готовности. Он коснулся работы всех предприятий и организаций региона. Кроме того, жители обязаны при возвращении из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией «обеспечить самоизоляцию на 14 дней».

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