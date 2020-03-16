Чебоксары, , 17:51 — REGNUM В школе № 50 в Чебоксарах, где произошло массовое отравление, по итогам межведомственной проверки «серьёзных замечаний не выявлено». Об этом было заявлено по итогам планёрки в администрации города.

По данным мэрии на 16 марта, в больницах находятся 20 человек, в том числе 18 школьников и двое преподавателей. Они госпитализированы с признаками кишечной инфекции. В настоящее время их состоянием оценивается как удовлетворительное.

Исполняющая обязанности начальника управления образования столичной мэрии Наталия Маслова считает, что «пока рано» говорить о том, что это было пищевое отравление.

«Среди госпитализированных детей есть те, кто не посещал 6, 10, 11 марта образовательное учреждение и не питался в школьной столовой», — приводится в сообщении заявление чиновницы.

В администрации отмечают, что в школе прошла «проверка уполномоченными органами при содействии медицинских работников, серьёзных замечаний не выявлено».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 12 марта стало известно о том, что ряд учеников и педагогов школы № 50 в Чебоксарах обратились к врачам с жалобой на отравление. Первоначально сообщалось о 20 пострадавших, к вечеру их число достигло 26.

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По данному факту следственное управление СКР и прокуратура проводят проверку. Управление Роспотребнадзора в ходе предварительной проверки нашла нарушения требований санитарного законодательства, в том числе условий хранения пищевых продуктов. В тот же день ведомство взяло пробы из пищеблока для проведения лабораторных исследований. Их результаты планируется получить 17 марта.

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