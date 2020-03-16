Москва, , 19:52 — REGNUM Реконструкция театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина на северо-востоке Москвы будет завершена в 2021 году. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

По итогам работ у знания будет отремонтирован центральный фасад. Кроме того, объект получит новую, расширенную зрительную часть. Кроме того, у объекта появится пристройка, состоящая из зала для шоу программ, малого театрального зала и административно-выставочной зоны.

Помимо этого, планируется возвести пристройку, где будет размещён театральный музей. На данный момент сооружается надземная часть строений, ведутся монолитные работы.

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