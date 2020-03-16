Москва, , 16:46 — REGNUM День святого Патрика и Неделю Ирландии в Москве невозможно представить без яркого танцевального события. В этом году танцевальная часть фестиваля представлена шоу St. Patrick’s Dance parade, в рамках которого московские коллективы познакомят зрителя со всем разнообразием ирландских танцев — от постановок в стиле Lord of the Dance до степа старой школы «шан-нос».

Как отмечают организаторы мероприятия, визитной карточкой Недели Ирландии всегда была отличная музыка, и St. Patrick’s Dance parade не станет исключением — весь вечер на сцене будет играть группа Lost temple brothers. Группу основали двое братьев, владеющие мандолиной и гитарой, а затем к ним присоединилась скрипачка.

Вместе с Lost temple brothers на сцене Центрального дома журналиста выступят танцоры Ars Longa, Iridan, Celtic wind, Folkdance, Veresk и другие коллективы, которые публика знает и любит уже не один десяток лет.

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