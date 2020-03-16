Санта-Клара, США, , 15:27 — REGNUM Характеристики новых бюджетных процессоров линейки Core i3 компания Intel может довести до производительности флагманских Core i7, выпускавшихся в предыдущие годы, что повлечет за собой признание со стороны геймеров. Об этом сообщило издание PCGamesN.

Как уточняет издание, новый Intel Core i3 10 100 планируется к продажам уже в ближайшее время. Точной даты не называется. Процессор, по мнению специалистов издания, фактически является копией старого Core i7 7700K, выпущенного еще в 2017 году. Процессор также будет обладать четырьмя ядрами частотой 4,2 ГГц, способными работать в восемь потоков.

По данным источников издания, стоимость процессоров Intel Core i3 10 100 на Западе будет составлять 97 долларов. Специалисты полагают, что новый процессор, который станет самым дешевым процессором архитектуры Intel Comet Lake, будет самым привлекательным вариантом по соотношению цена-качество для сборки игрового компьютера.