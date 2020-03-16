Вашингтон, , 15:16 — REGNUM Южнокорейская группа NCT 127 вошла в топ-5 чарта альбомов Billboard 200. Об этом сообщает KBS со ссылкой на американский журнал Billboard.

Согласно данным, опубликованным 15 марта, второй альбом группы «NCT #127 Neo Zone» занял пятую строчку рейтинга с показателем 87 тыс. проданных копий.

Известно, что бойз-бенд NCT 127 впервые вошёл в топ-10 чарта Billboard 200. В июне 2019 года группе удалось подняться только на одиннадцатое место с альбомом «NCT #127 We are Superhuman».

Отметим, что среди южнокорейских групп первую строчку рейтинга альбомов занимали BTS и Super M, группа Monsta X поднималась до пятой позиции.

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Billboard 200 — список 200 наиболее популярных музыкальных альбомов и мини-альбомов в США.