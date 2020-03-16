Санкт-Петербург, , 12:40 — REGNUM Петербургские театры ввиду угрозы распространения коронавируса предпринимают дополнительные меры по дезинфекции помещений и запускают бесплатные транспозиции спектаклей, лекций и мастер-классов, сообщает 16 марта корреспондент ИА REGNUM.

Александринский театр Дарья Драй © ИА REGNUM

Например, новая сцена Александринского театра проведёт на сайте театра и в официальных пабликах театра в социальных сетях бесплатную онлайн-трансляцию спектакля Жени Беркович по пьесе Ивана Вырыпаева «Солнечная линия» 17 и 18 марта.

«Мы понимаем, что не все решатся отправиться в театр в эти дни, и потому одновременно с тем, как артисты выйдут на сцену в театре, мы совершенно бесплатно покажем спектакль на сайте Александринского театра и в официальной группе театра в «ВКонтакте». Мы надеемся, что этим поможем поднять настроение, дать повод для размышлений, стать ближе друг к другу или просто отвлечься», — сказал ИА REGNUM представитель театра.

Кроме того, на сайте Александринского театра, в официальной группе «ВКонтакте» и на YouTube-канале театра выложен познавательный контент: встречи, лекции, мастер-классы ведущих деятелей театра, историков, социологов.

Что касается работы театра, то его режим неизменен, театр не закрывается, тем более что вместимость основной сцены Александринки, самой большой сценической площадки в историческом здании театра — 940 человек, главный зал Новой сцены является залом-трансформером, вместимость зрителей здесь — до 300 человек. Таким образом, запрет на мероприятия численностью от тысячи человек, который был введен губернатором города на проведение массовых мероприятий с 17 марта, на Александринский театр не распространяется.

«Мы закупили большое количество санитайзеров и дезинфицирующего геля, которые устанавливаются в туалетах и уборных, кроме того, наш клининговый сервис добавил дополнительные антибактериальные чистящие средства для уборки помещений», — пояснили в театре агентству.

Петербургский театр «Мастерская» в свою очередь объявил, что все спектакли — как на ул. Народной, 1, в Петербурге, так и на гастролях в Москве в ТЦ «На Страстном» — состоятся в соответствии с афишей театра.

«Мероприятия на 1000 и более человек действительно запрещают и отменяют, но наша основная сцена вмещает всего 257 человек, малая — 78, а в Москве мы играем в зале на 389 мест. Поэтому мы работаем в прежнем режиме, следим за здоровьем актёров и сотрудников и, конечно, мы усилили режим гигиенической обработки мест общего пользования — как в служебной, так и в зрительской зоне театра», — отметили в «Мастерской».

Однако с 16 марта до 30 апреля в театре решили все же немного изменить режим возврата билетов, чтобы в случае недомогания зрители не подвергали себя и окружающих угрозе заражения каким-либо заболеванием. Поэтому, до самого начала спектакля, на который был куплен билет, его можно вернуть без каких-либо сложностей и потерь. Для этого нужно будет обратиться в кассу театра по телефону, если билет приобретён там, или написать письмо на адрес электронной почты, если билет куплен на сайте театра.

«Каждый день мы ждём вас в театре, так как верим, что искусство — не роскошь, а жизненная необходимость. Но если вы не уверены в своём самочувствии, то лучше, действительно, побыть дома до полного выздоровления», — говорится в сообщении.

В БДТ им. Товстоногова тоже отметили, что вместимость их залов — до тысячи человек, что позволяет не изменять привычному ритму жизни театра.

«Разъясняем ситуацию — вместимость зрительных залов театра не превышает 750 человек в зале Основной сцены и 70 человек на Малой сцене в здании на Фонтанке, а спектакли в Каменноостровском театре рассчитаны на количество от 100 до 282 зрителей. Таким образом проведение всех спектаклей БДТ является разрешенным», — отметили в театре.

Так же как и везде, в БДТ уже предпринят ряд мер, позволяющих эффективно обезопасить пребывание в театре и сотрудников, и зрителей. Введен особый режим дезинфекции помещений, в том числе обработка не менее пяти раз в день поверхностей, которых чаще всего касаются люди.

В туалетных комнатах и в буфетах дополнительно размещены дозаторы с антисептиком для рук, в помещениях буфетов установлены специальные системы обеззараживания воздуха, которые безопасны к использованию во время присутствия людей. В дальнейшем такие системы будут установлены и в гардеробах.

В администрации Мариинского театра не столь многословны, однако уточняют, что в этом прославленном учреждении культуры прекращать работу не собираются, однако предупреждают о возможных изменениях в репертуаре.

«Мариинский театр продолжает свою работу с учетом ограничений, установленных указанным постановлением [правительства города]. В репертуаре театра возможны изменения. Просим отнестись с пониманием к создавшейся ситуации», — говорится в сообщении «Мариинки».

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