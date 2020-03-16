Бербанк, США, , 11:30 — REGNUM Сцена гибели Наташи Романофф в новом фильме «Черная Вдова» от Marvell должна была быть очень страшной, но была смягчена, сообщила игравшая роль Черной Вдовы актриса Скарлетт Йоханссон. Слова Йоханссон приводит издание Screen Rant.

Актриса сообщила, что в первом варианте сценария сюжет гибели Черной Вдовы планировался очень пугающим. На героиню должны были накинуться ужасные существа, похожие на летающих дементоров из фильмов о Гарри Поттере. Но в результате, чтобы не шокировать юных зрителей, сцену сделали более мягкой.

По словам актрисы, она подумала, прочитав сценарий, что за жуткий вид тех существ, которые могли бы напугать детей, родители никогда бы не простили создателей фильма.

Сцена гибели Черной вдовы является одним из самых драматических моментов в фильме. Героиня жертвует собственной жизнью, чтобы забрать один из камней бесконечности и спасти мир.

Напомним, премьера фильма должна состояться в мае.