Лос-Гатос, США, , 11:09 — REGNUM Съемки второго сезона сериала «Ведьмак» продолжаются, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщил портал Redanian Intelligence, специализирующийся на инсайдах о продуктах Netflix.

По данным портала, эпидемия совершенно не повлияла на процесс съемок сериала. Единственная задержка съемок вызвана вынужденным отсутствием на площадке одного из главных героев сериала. Но причина отсутствия никак не связана с распространением коронавируса, уточняется в сообщении.

Также издание поделилось подробностями съемок. На съемочной площадке был замечен в черных линзах Генри Кавилл, играющий роль ведьмака Геральта. Как уточняется в материале, это говорит о том, что сейчас режиссеры снимают один из боев, для которого Геральту пришлось употребить свое зелье.

Напомним, второй сезон сериала «Ведьмак» запланирован к выходу 5 марта 2021 года. Он будет состоять из восьми эпизодов.