Колумбус, США, , 10:54 — REGNUM Новую игру о инопланетном Хищнике озвучил актер Арнольд Шварценеггер. Сообщение об этом разместили на портале фанатов Шварценеггера The Arnolds Fans.

Как сообщается в материале, на спортивном фестивале The Arnorld Sports Festival, проходившем в Колумбусе в штате Огайо, Шварценеггер ответил на вопрос одного из поклонников о том, смотрит ли он фильмы со своим участием. Актер рассказал, что недавно совершенно случайно посмотрел фильм «Хищник», в котором он играл главную роль. Он со своей подругой хотел посмотреть только начало картины, но увлекся и досмотрел до самого финала.

Шварценеггер отметил, что по странному совпадению через неделю ему предложили принять участие в озвучивании игры о Хищнике, с чем он согласился. А недавний просмотр фильма позволил ему вспомнить настрой и ощущения при съемке картины, что помогло лучше озвучить видеоигру.

Игру актер не назвал, но как предполагает издание, ей может стать многопользовательский шутер «Predator: Hunting Grounds», в котором можно играть за Хищника или за человека. Игра должна выйти на двух платформах: PlayStation 4 и РС 24 апреля. Поклонники считают отличным знаком возвращение Шварценеггера к франшизе Хищника, пусть даже это и будет какая-нибудь другая игра.

Напомним, Шварценеггер играл главную роль только в первом фильме про Хищника, который вышел на экраны в 1987 году. По сюжету на Землю прилетает инопланетный охотник, который в джунглях Южной Америки устраивает охоту за отрядом американского спецназа.