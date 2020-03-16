Иркутск, , 10:02 — REGNUM Флешмоб в поддержку участия группы Little Big на конкурсе «Евровидение 2020» провели иркутские рыбаки. Видеоролик выложил 15 марта на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Евгений Зимник.

В выступлении участвовали несколько мужчин и женщин на льду залива. В руках они держали буры для зимней рыбалки и повторяли движения из композиции «Uno», с которой Little Big выступит на «Евровидении».

Под роликом автор видео написал, что «престарелые рыбаки» этим флешмобом поддержали музыкантов. Также он добавил, что рад поездке Little Big на музыкальный конкурс.

Напомним, участники группы Little Big запустили танцевальный челлендж. По их просьбе, поклонники должны снимать ролики, в которых надо повторять движения из композиции «Uno», сохраняя невозмутимое и серьезное выражение лица.