Москва, , 09:41 — REGNUM Фантастический боевик «Бладшот» со знаменитым Вином Дизелем в главной роли, собрав 177 млн рублей, возглавил рейтинги российского кинопроката в прошедшие выходные (14 — 15 марта). Предварительные данные о сборах сообщил портал kinobusiness.com.

По сюжету фильма, снятого американским режиссером Дэйвом Уилсоном, морского пехотинца, которого играет Дизель, воскрешают, наделив при этом особыми способностями. Они превращают его в сверхчеловеческую машину для убийств. Но «машина» выходит из-под контроля.

Второе место по сборам в прокате занял американский мультфильм «Вперед», собравший 85,5 млн рублей. Всего за две недели проката он набрал 372,5 млн рублей.

События мультфильма разворачиваются в фэнтезийном мире, где двум братьям-эльфам предстоит научиться волшебству, чтобы вернуть к жизни на один день своего папу.

Почетное третье место досталось российскому комедийному фильму «Отель «Белград» с 80,4 млн рублей. За две недели российский фильм собрал уже 403,9 млн рублей.

Картина рассказывает о любовной истории, в которой молодому владельцу гостиницы в Белграде предстоит пережить массу приключений.

Четвертое место у фильма «Джентльмены». Зрители, чтобы посмотреть эту картину, отдали в кинотеатрах всего 58,4 млн рублей. Но за пять недель проката сборы картины уже превысили 1,2 млрд рублей.

Пятерку лидеров замыкает триллер «Человек-невидимка» с 40,9 млн рублей. За две недели в прокате ему удалось собрать всего 193,3 млн рублей.