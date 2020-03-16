Москва, 16 марта 2020, 09:19 — REGNUM Команда программы «Вечерний Ургант» на Первом канале приняла решение снимать следующие выпуски шоу без зрителей в зале.
«Мы приняли решение с завтрашнего дня (16 марта) снимать без аудитории в студии!» — говорится на странице шоу в Instagram.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), половина российских граждан (50%) не боится заразиться новой коронавирусной инфекцией. 32% немного опасаются, 16% граждан сильно боятся.
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