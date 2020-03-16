Бербанк, США, , 09:19 — REGNUM Съемки очередного фильма про Бэтмена приостановила компания Warner Bros., назвав причиной распространение коронавируса. Об этом сообщил журнал о событиях в киноиндустрии Hollywood Reporter.

По информации журнала, съемки приостановлены на две недели. Студия продолжит следить за ситуацией с распространением вируса.

Журналисты издания отметили, что съемки фильма проходили в Великобритании, и в ближайшее время съемочная группа должна была переезжать для продолжения съемок из Лондона в Ливерпуль.

Ранее один из актеров, участвовавший в съемках сериала Riverdale от Warner Bros., заразился коронавирусом. Компания также приостановила съемку этого сериала.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. На сегодня заражению вирусом подверглись уже более 160 тысяч человек в мире.