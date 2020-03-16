Берлин, , 08:34 — REGNUM Положительными оценил шансы на победу российской группы Little Big в конкурсе «Евровидение 2020» немецкий журналист Андре Баллин. Свою авторскую заметку он опубликовал в газете Handelsblatt.

По его мнению, Little Big имеет все шансы на победу из-за того, что новая песня Uno может, как и песня Skibidi, стать очень заразительной. Он напомнил в статье, что осенью 2018 года Skibidi имела оглушительный успех, а клип к ней стал вирусным. Журналист уточнил, что флешмоб в поддержку своего выступления не «Евровидении», запущенный группой в интернете, уже набирает популярность. В сети появились сотни оригинальных видео, на которых люди подражают движениям из клипа Uno, сохраняя серьезное выражение лица.

Баллин назвал одной из составляющих успеха серьезное лицо во время сатирического выступления. Он сообщил, что этим российский коллектив овладел в совершенстве. Журналист отметил, что Россия абсолютно меняет стиль, отправляя на «Евровидение» группу Little Big. По его словам, к прошлым конкурсам Россия относилась излишне серьезно и с большим пафосом.

Немецкий журналист назвал только одну причину, которая может помешать победить российской группе. Ей может стать вероятная отмена конкурса из-за распространения коронавируса в Европе.

Напомним, конкурс «Евровидение 2020» должен состояться в Нидерландах с 12 по 16 мая.