Ульяновск, , 07:35 — REGNUM В Ульяновской области в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина, которое будет отмечаться в 2020 году, пройдут более 400 мероприятий. Ключевым станет второй международный форум историков, философов и публицистов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Программа юбилейных мероприятий будет включать круглые столы, дискуссионные площадки, лектории, книжные выставки и фотовыставки, документальные экспозиции, квесты и конкурсы. Всего в афише — свыше 400 мероприятий.

Основным событием станет II международный форум историков, философов и публицистов «Трансформация исторической памяти в пространстве регионов в XX — начале XXI вв.». В программе запланированы секционные заседания, дискуссионные площадки, выставки, тематические встречи, а также межрегиональная историко-архивная конференция «Люди в эпохах, эпохи в людях», которая состоится в 17-й раз. Главные темы обсуждения — значимость архивов в формировании исторической памяти и роль семьи Ульяновых в историко-документальном наследии Среднего Поволжья.

В рамках форума запланировано выездное заседание правления Российского исторического общества.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году отмечается 75-летие Победы, в России объявлен Год памяти и славы. Кроме того, в этом году будет праздноваться 150-летие со дня рождения Владимира Ленина (Ульянова), малой родиной которого является Ульяновск (Симбирск).

В Ульяновске в преддверии празднования юбилея со дня рождения Владимира Ленина благоустраивают центральные улицы города и реставрируют объекты культурного наследия. Также будут отремонтированы шесть памятных сооружений.

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