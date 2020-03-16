Южно-Сахалинск, 16 марта 2020, 07:07 — REGNUM Победителей кинофестиваля «Утро Родины» назвали на Сахалине. Церемония награждения прошла в ледовом дворце «Кристалл», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете фестиваля.
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Лауреатами фестиваля стали: в номинации «Лучшая музыка к фильму» — Антон Шварц, за лучший сценарий — Наталия Мещанинова («Шторм»), за лучшую мужскую роль Александр Робак («Шторм»), за лучшую женскую роль Анна Михалкова («Шторм»), за лучшую мужскую роль второго плана Максим Лагашкин («Жуки»), лучшей исполнительницей женской роли второго плана стала Анна Котова — Дерябина («Жуки»), приз за лучшую режиссерскую работу получил Борис Хлебников («Шторм»). Фильм «Шторм» получил гран-при фестиваля.
Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Утро Родины» — 2020 открылся на Сахалине 10 марта.