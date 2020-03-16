Нью-Йорк, США, , 02:32 — REGNUM Продолжение популярного фантастического сериала Netflix «Очень странные дела» может не выйти в 2020 году из-за эпидемии коронавируса. Об этом 16 марта написал портал Screen Rant.

По мнению автора статьи, все недавние новости о приостановке съёмок множества фильмов и сериалов говорят о том, что выход четвёртого сезона «Очень страных дел» в 2020 году кажется «маловероятным». Журналист отмечает: согласно ранее опубликованной информации, съёмки продолжения шоу должны были стартовать в январе 2020 года.

При этом в реальности они начались в феврале 2020-го, что Netflix подтвердил соответствующим тизером. Корреспондент Screen Rant обращает внимание, что съёмки третьего сезона сериала заняли около шести месяцев. Таким образом, можно было бы ожидать, что съёмочная группа завершит работу над четвёртым в августе 2020 года, однако эпидемия коронавируса уже внёсла изменения в график.

По мнению автора статьи, даже если пандемия окажется под контролем, съёмки четвёртого сезона «Очень странных дел» закончатся лишь осенью и из-за этого Netflix может не успеть выпустить сериал до конца 2020 года.

Стоит отметить, что компания Netflix пока не назвала сроки премьеры четвертого сезона «Очень странных дел». Ранее ИА REGNUM сообщило, что в рамках продолжения шоу может выйти не восемь серий, как планировалось изначально, а девять.

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